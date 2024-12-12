Владимир Путин наградил двукратного олимпийского чемпиона и заслуженного тренера СССР Бориса Михайлова

В четверг, 12 декабря, президент России в Кремле вручил государственные награды выдающимся россиянам. Орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени был награжден двукратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР и России Борис Петрович Михайлов, чье имя носит тульская хоккейная академия.

– Моя семья была далека от спорта, кроме меня, так как я занимался регулярно. Родители – точно нет. Но вот член сборной команды СССР по хоккею Михайлов был кумиром моей мамы. Удивительно, знаете, вот я сейчас вспоминаю об этом. И это не пустые слова. Для меня большая честь награждать таких людей сегодня здесь, в московском Кремле, – сказал Владимир Путин.

Коллектив «Академии Михайлова» поздравил Бориса Петровича с высокой наградой.