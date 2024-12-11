В Туле на улице Декабристов встали трамваи из-за обрыва проводов

В Туле сегодня утром, 11 декабря, встали трамваи на улице Декабристов, сообщают очевидцы в соцсетях.
По их словам, движение остановилось из-за оборванной контактной сети. Провода на участке уже ремонтируют.
На месте уже работает аварийная служба.
В Туле сегодня утром, 11 декабря, встали трамваи на улице Декабристов, сообщают очевидцы в соцсетях.
По их словам, движение остановилось из-за оборванной контактной сети. Провода на участке уже ремонтируют.
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