В Туле на улице Декабристов встали трамваи из-за обрыва проводов

Фото из телеграм-канала «Тула Жесть».

На месте уже работает аварийная служба.

В Туле сегодня утром, 11 декабря, встали трамваи на улице Декабристов, сообщают очевидцы в соцсетях.

По их словам, движение остановилось из-за оборванной контактной сети. Провода на участке уже ремонтируют.