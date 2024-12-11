  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Туле проведут скетч-баттл для уличных художников - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле проведут скетч-баттл для уличных художников
Фото из группы "Скетч-баттл 2.0 Тула".

В Туле проведут скетч-баттл для уличных художников

У художников будет возможность пообщаться друг с другом и обменяться идеями.

В Туле творческое объединение 36/56 проведет для уличных художников граффити скетч-баттл 2.0. Он нацелен на поддержку молодого поколения граффити-художников, на развитие культурного граффити, а так же популяризацию уличного вида искусства.

В соревновании могут участвовать опытные граффитисты и новички в этом виде творчества. У художников будет возможность пообщаться друг с другом и обменяться идеями.

photo_2024-12-11_09-40-14.jpg

Мероприятие открытое (0+), вход свободный, для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке. Баттл начнется 14 декабря в 13.00. Место — «13 правил», проспект Ленина, 31. 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
сегодня, в 13:02 +3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
скетч-баттлграффити

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В тульских колониях изменился режим работы комнаты приема передач и свиданий
В тульских колониях изменился режим работы комнаты приема передач и свиданий
Новые троллейбусы выйдут на улицы Тулы уже завтра
Новые троллейбусы выйдут на улицы Тулы уже завтра
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.