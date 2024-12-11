В Туле проведут скетч-баттл для уличных художников

Фото из группы "Скетч-баттл 2.0 Тула".

У художников будет возможность пообщаться друг с другом и обменяться идеями.

В Туле творческое объединение 36/56 проведет для уличных художников граффити скетч-баттл 2.0. Он нацелен на поддержку молодого поколения граффити-художников, на развитие культурного граффити, а так же популяризацию уличного вида искусства.

В соревновании могут участвовать опытные граффитисты и новички в этом виде творчества. У художников будет возможность пообщаться друг с другом и обменяться идеями.

Мероприятие открытое (0+), вход свободный, для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке. Баттл начнется 14 декабря в 13.00. Место — «13 правил», проспект Ленина, 31.