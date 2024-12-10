  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Туле осудят преступную группу, которая проворачивала махинации с маткапиталом - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле осудят преступную группу, которая проворачивала махинации с маткапиталом
Фото Артёма Жильцова

В Туле осудят преступную группу, которая проворачивала махинации с маткапиталом

Среди фигурантов – руководители и сотрудники кредитного кооператива, риелторы, а также получатели маткапитала.

В Центральном районном суде Тулы рассматривается уголовное дело в отношении руководителей и сотрудников кредитного потребительского кооператива «Магазин Быстрых Кредитов» и владельцев материнского капитала.

Всего на скамье подсудимых оказались 14 человек, которых обвиняют почти в сотне преступлений по статьям о мошенничестве при получении выплат и создании преступного сообщества.

Исходя из материалов дела, с 2019 по 2021 год в Туле действовало преступное сообщество из числа руководителей и риелторов кредитного потребительского кооператива, а также иных лиц.

Схема была построена на завышении реальной стоимости объектов недвижимости, приобретаемых на средства маткапитала. Сумма ущерба, причиненного Пенсионному фонду РФ, составила 5761681,56 рублей. Очередное заседание по делу запланировано на 11 декабря.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 21:21 −1
Другие статьи по темам
Событие
судуголовное деломошенничествоматеринский капитал
Место
Тульская областьТула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
На каких улицах Тулы не будет света 11 декабря
На каких улицах Тулы не будет света 11 декабря
В Скуратово готовят к открытию новый ФОК
В Скуратово готовят к открытию новый ФОК
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.