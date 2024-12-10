В Туле осудят преступную группу, которая проворачивала махинации с маткапиталом

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Среди фигурантов – руководители и сотрудники кредитного кооператива, риелторы, а также получатели маткапитала.

В Центральном районном суде Тулы рассматривается уголовное дело в отношении руководителей и сотрудников кредитного потребительского кооператива «Магазин Быстрых Кредитов» и владельцев материнского капитала.

Всего на скамье подсудимых оказались 14 человек, которых обвиняют почти в сотне преступлений по статьям о мошенничестве при получении выплат и создании преступного сообщества.

Исходя из материалов дела, с 2019 по 2021 год в Туле действовало преступное сообщество из числа руководителей и риелторов кредитного потребительского кооператива, а также иных лиц.

Схема была построена на завышении реальной стоимости объектов недвижимости, приобретаемых на средства маткапитала. Сумма ущерба, причиненного Пенсионному фонду РФ, составила 5761681,56 рублей. Очередное заседание по делу запланировано на 11 декабря.