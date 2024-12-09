В конце 2024 года в Тульской области откроют две новые школы

9 декабря на еженедельном оперативном совещании под председательством губернатора Дмитрия Миляева был рассмотрен вопрос реализации мероприятий национального проекта «Образование».

Министр образования Тульской области Оксана Осташко доложила, что национальный проект «Образование» содержал комплекс мероприятий по развитию системы образования с общим объемом финансирования более 8,5 млрд рублей из федерального, регионального и местного бюджетов. До конца декабря все поставленные плановые показатели по нацпроекту будут достигнуты в полном объеме. Сформирована инфраструктура сферы образования, которая в дальнейшем позволит эффективно реализовывать новые национальные проекты «Молодежь и дети» и «Семья».

В период с 2019 по 2023 годы в рамках регионального проекта «Современная школа» введено в эксплуатацию 6 новых школ, создано 3400 новых мест. До конца 2024 года будут введены в эксплуатацию еще 2 школы суммарно на 1700 мест.

В школах сельской местности и малых городов создан 181 центр «Точка роста», которые оснащены современным оборудованием.

Для углубленного изучения учебных предметов естественно-научной и технологической направленностей в школах, где учится не менее 500 ребят, открыты 4 школьных «Кванториума».

В рамках конкурса «Доброшкола» в 12 государственных организациях для детей с ОВЗ обновлена материально-техническая база мастерских для уроков по «Технологии», оснащены помещения для психолого-педагогического сопровождения и коррекционной работы.

В рамках нацпроекта «Образование» в 2023–2024 гг. привлечено 19 педагогов по проекту «Земский учитель».

Региональный проект «Успех каждого ребенка» позволил увеличить охват детей дополнительным образованием и создать 6 мобильных технопарков «Кванториум», 420 новых мест дополнительного образования по приоритетным направлениям «школьный театр», «школьный музей», «медиацентр». Также уделено внимание спортивному направлению — в 22 школах созданы условия для занятий физической культурой и спортом.

В 2023 году открыт Центр поддержки одаренных детей «Созвездие», созданный с использованием модели функционирования федерального центра «Сириус». Обучающиеся Центра уже показали результативность на федеральном уровне — двое из них стали призерами по предметам «Физика» и «Биология» в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников, финалистами Всероссийского научно-технологического конкурса «Большие вызовы». Еще двое обучающихся стали финалистами Всероссийской научно-технологической программы по решению проектных задач в области искусственного интеллекта и смежных дисциплин «Сириус.ИИ».

Благодаря Региональному проекту «Цифровая образовательная среда» 366 образовательных организаций оснащены современным компьютерным оборудованием и оргтехникой, создано 5 центров цифрового образования детей «IT-куб» на базе организаций СПО региона.

Оснащение компьютерных классов позволило увеличить на 36% количество школьников, участвующих в школьном этапе всероссийской олимпиады по предмету «Информатика и ИКТ».

Обеспечить региональные колледжи и техникумы современными мастерскими, соответствующими требованиям экономики и запросам рынка труда, позволил региональный проект «Молодые профессионалы». В 2021 году открыт центр опережающей профессиональной подготовки. В 2021–2022 гг. созданы 24 мастерские на базе 8 учреждений СПО по семи направлениям. Новые мастерские расширили возможности системы СПО для проведения конкурсов профессионального мастерства, для реализации программы профориентации и др. Обновленная инфраструктура и современное учебное оборудование дали возможность обновить учебные планы и расширить механизмы дуального обучения, когда теоретическая часть подготовки проходит на базе образовательной организации, а практическая — на рабочем месте.

Дмитрий Миляев отметил, что крупные инфраструктурные проекты для системы дошкольного образования региона были созданы в рамках нацпроекта «Демография».

Оксана Осташко подтвердила, что Тульская область — один из первых регионов, который обеспечил 100% доступность дошкольного образования в рамках национального проекта «Демография». Благодаря нацпроекту в период с 2019–2023 гг. построено 25 детских садов на 2970 мест.

- Нацпроект „Образование“ позволил нам достичь хороших результатов. В рамках новых национальных проектов „Молодежь и дети“ и „Семья“ мы ставим перед собой новые задачи по развитию системы образования региона на период 2025–2030 годов, — сказал Дмитрий Миляев.

Министр образования отметила, что в рамках новых национальных проектов «Молодежь и дети» и «Семья» уже запланированы капитальные ремонты 37 школ и 15 детских садов, а также 10 зданий учебных корпусов и общежитий учреждений СПО. В ЖК «Суворовский — 2» будет построена школа. Будет продолжена реализация программы «Земский учитель», ежемесячно будут осуществляться выплаты денежного вознаграждения советникам директора по воспитанию и педагогам за классное руководство.

Дмитрий Миляев дал поручение главам администраций муниципальных образований, которые вошли в проекты капитальных ремонтов в 2025 году, строго соблюдать сроки нацпроектов.

Заместитель губернатора Ярослав Раков предложил параллельно с созданием современных комфортных условий в учреждениях образования менять и внутренние процессы в них: улучшать работу столовых и буфетов, библиотек, медицинских кабинетов. Он также предложил запустить проект по сбору обратной связи от родителей и детей с использованием QR-кодов.

Губернатор поддержал это предложение и отметил, что получение обратной связи от жителей о качестве услуг должно стать нормой. На примере эффективного сбора обратной связи в МФЦ необходимо, начиная с системы образования, постепенно внедрять эту практику во всех сферах.