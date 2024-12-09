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В Тульской области администрации городов наградят за лучшее новогоднее оформление
Фото: ru.freepik.com.

В Тульской области администрации городов наградят за лучшее новогоднее оформление

Глава региона поручил завершить праздничное оформление в течение недели.

В Туле для украшения города к Новому году установят более 350 световых объектов, модульных и стальных конструкций. В муниципалитетах до 20 декабря будет украшено более 150 общественных пространств, сообщает пресс-служба правительства региона. 

Совет муниципальных образований Тульской области поощрит администрации за лучшее новогоднее оформление. 

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев поручил главам администраций не затягивать с праздничным оформлением и завершить его в течение недели, а также — вовлекать в эту работу представителей бизнес-сообщества, государственные и муниципальные учреждения, общественные организации.

Сюжет: Новый год-2025
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Автор:
сегодня, в 17:40 −2
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