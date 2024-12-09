В Тульской области администрации городов наградят за лучшее новогоднее оформление

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В Туле для украшения города к Новому году установят более 350 световых объектов, модульных и стальных конструкций. В муниципалитетах до 20 декабря будет украшено более 150 общественных пространств, сообщает пресс-служба правительства региона.

Совет муниципальных образований Тульской области поощрит администрации за лучшее новогоднее оформление.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев поручил главам администраций не затягивать с праздничным оформлением и завершить его в течение недели, а также — вовлекать в эту работу представителей бизнес-сообщества, государственные и муниципальные учреждения, общественные организации.