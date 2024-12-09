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Где в Тульской области за выходные больше всего выпало снега?
Фото Дмитрия Дзюбина.

Где в Тульской области за выходные больше всего выпало снега?

Синоптики поделились своими наблюдениями.

В выходные Центральную Россию завалило снегом. К примеру, высота снежного покрова в Москве, по данным базовой метеостанции мегаполиса ВДНХ, составила 14 см, что в 1,5 раза выше климатической нормы. Местами в Подмосковье намело 30-сантиметровые сугробы.

Что касается Тульской области, высота снега на утро 9 декабря составила в Туле, Узловой, Ефремове и Плавске — по 4 сантиметра, в Суворове — 5 сантиметров. А больше всего сугробы в Алексине — 7 сантиметров. Об этом Myslo рассказали синоптики тульского Гидрометцентра. 

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сегодня, в 17:17 +1
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