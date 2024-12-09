Все роли исполнили жены и дети участников СВО.

Спектакль — это реальные истории из жизни жен участников СВО, наших земляков, трогательно рассказанные через музыку и стихи, говорит руководитель спектакля Анастасия Кошерук.

Также в день премьеры, 7 декабря, прошло торжественное открытие выставки «Жены Героев Тульской области».

Постановку покажут и в других муниципалитетах региона:

9 декабря — г. Узловая;

14 декабря — г. Алексин;

22 декабря — г. Щекино;

26 января — г. Суворов;

16 февраля — г. Плавск;