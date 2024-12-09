Спектакль — это реальные истории из жизни жен участников СВО, наших земляков, трогательно рассказанные через музыку и стихи, говорит руководитель спектакля Анастасия Кошерук.
Также в день премьеры, 7 декабря, прошло торжественное открытие выставки «Жены Героев Тульской области».
Постановку покажут и в других муниципалитетах региона:
- 9 декабря — г. Узловая;
- 14 декабря — г. Алексин;
- 22 декабря — г. Щекино;
- 26 января — г. Суворов;
- 16 февраля — г. Плавск;
24 февраля состоится итоговый показ в г. Туле ГУ ТО «Тульский областной центр молодежи» (бывший ДК железнодорожников).