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В Веневе состоялась премьера музыкального спектакля «Война сильна — любовь сильней»

В Веневе состоялась премьера музыкального спектакля «Война сильна — любовь сильней»

Все роли исполнили жены и дети участников СВО.

Спектакль — это реальные истории из жизни жен участников СВО, наших земляков, трогательно рассказанные через музыку и стихи, говорит руководитель спектакля Анастасия Кошерук.

Также в день премьеры, 7 декабря, прошло торжественное открытие выставки «Жены Героев Тульской области».

Постановку покажут и в других муниципалитетах региона:

  • 9 декабря — г. Узловая;
  • 14 декабря — г. Алексин;
  • 22 декабря — г. Щекино;
  • 26 января — г. Суворов;
  • 16 февраля — г. Плавск;

24 февраля состоится итоговый показ в г. Туле ГУ ТО «Тульский областной центр молодежи» (бывший ДК железнодорожников).

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