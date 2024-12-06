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В Киреевске подрядчик сорвал ремонт игровой площадки для детского сада за 3,6 млн рублей
Фото: ru.freepik.com.

В Киреевске подрядчик сорвал ремонт игровой площадки для детского сада за 3,6 млн рублей

УФАС на два года внес компанию в черный список.

В Тульское УФАС России поступила жалоба от МК ДОУ «Киреевский детский сад „Ромашка“». За 3,6 миллиона рублей компания ООО «М-Сервис» должна была обустроить игровую площадку в детском саду.

К исполнению своих обязательств подрядчик в срок так и не приступил.

Антимонопольщики на два года включили подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

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Автор:
сегодня, в 12:31 0
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