В центре Тулы сгорела «буханка»

Сегодня, 6 декабря, напротив городской администрации загорелся УАЗ. По словам очевидцев, в настоящий момент на месте работают сотрудники МЧС.
Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.
На месте работают сотрудники МЧС.
Сегодня, 6 декабря, напротив городской администрации загорелся УАЗ. По словам очевидцев, в настоящий момент на месте работают сотрудники МЧС.
Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.
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