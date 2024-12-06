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В центре Тулы сгорела «буханка»

В центре Тулы сгорела «буханка»

На месте работают сотрудники МЧС.

Сегодня, 6 декабря, напротив городской администрации загорелся УАЗ. По словам очевидцев, в настоящий момент на месте работают сотрудники МЧС.

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Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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