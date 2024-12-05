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Туляки отложили на прибавку к пенсии 500 млн рублей
Фото Алексея Пирязева

Туляки отложили на прибавку к пенсии 500 млн рублей

С начала года жители региона заключили около 16 тысяч договоров в рамках программы долгосрочных сбережений.

Новый механизм формирования добровольных пенсионных сбережений инициирован государством. Чтобы принять участие в программе, нужно заключить договор с одним из 33 негосударственных пенсионных фондов.

Особенность программы в том, что государство софинансирует пополнение пенсионного счета человека – каждый год в течение десяти лет на счет участника будет добавляться до 36000 рублей. Точная сумма софинансирования зависит от суммы взносов и размера ежемесячного дохода.

– Программа долгосрочных сбережений становится востребованным финансовым инструментом для туляков. Это происходит в том числе за счет льгот – налогового вычета и государственного софинансирования. Все средства застрахованы на сумму 2,8 млн рублей, – сказал заместитель управляющего тульским отделением Банка России Дмитрий Борискин.

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