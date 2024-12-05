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В Росреестре рассказали, как тулякам защитить своё жильё от мошенников

В Росреестре рассказали, как тулякам защитить своё жильё от мошенников

Достаточно запретить любые сделки с недвижимостью без согласия собственников.

Управление Росреестра по Тульской области напоминает, что владельцы недвижимости могут подать заявление о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права и обременения такого объекта недвижимости без личного участия собственника.

При наличии соответствующей записи в ЕГРН третьи лица не смогут совершить какие-то операции с недвижимостью собственника. Это самый простой и надежный способ борьбы с мошенниками и «чёрными риэлторами».

Заявление можно подать в электронном виде через «Личный кабинет» на сайте Росреестра, через портал «Госуслуги» или в любом МФЦ. Запись будет внесена в ЕГРН максимум через пять дней с момента подписания заявления. Госпошлина за эту услугу не взимается.

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