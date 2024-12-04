Директор регионального оператора ООО «МСК-НТ» ответил на вопросы жителей поселка Новогуровский

Руководитель Тульского филиала ООО «МСК-НТ», член общественного совета при государственной жилищной инспекции Тульской области, Антон Александров принял участие в беседе с главой администрации муниципального образования Новогуровский Олесей Незнановой в прямом эфире в социальной сети «ВКонтакте».

В начале разговора глава администрации рассказала о разграничении полномочий муниципальных властей и регионального оператора. Она отметила, что муниципалитеты отвечают за обустройство и содержание контейнерных площадок (КП), организацию подъездных путей к ним и уборку несанкционированных свалок на прилегающей территории. А в обязанность ООО «МСК-НТ» входит транспортировка и утилизация твёрдых коммунальных отходов, в том числе крупногабаритных

Первым вопросом, заданным в рамках прямого эфира, стал норматив накопления отходов. Руководитель Тульского филиала ООО «МСК-НТ» ответил, что норматив накопления твёрдых коммунальных отходов (ТКО) утвержден региональным министерством природных ресурсов и экологии. С 1 декабря 2022 года для населения, проживающего в многоквартирных домах, норматив накопления мусора составляет 2,32 куб.м/год, в индивидуальных жилых домах, расположенных в городских поселениях, административных центрах сельских поселений, муниципальных районах, городских округах — 2,68 куб.м/год, в индивидуальных домах на иных территориях (например, в деревнях) — 2,40 куб.м/год с одного проживающего.

Также руководитель регоператора подробно рассказал о правилах складирования мусора, что относится к твердым коммунальным отходам и крупногабаритным отходам (КГО). Так, ТКО — это отходы, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд (пищевые отходы, бумага, текстиль, металл, стекло, пластмасса). Такой мусор необходимо размещать в контейнерах.

К КГО относятся мебель, бытовая техника, отходы от текущего ремонта жилых помещений, сантехника (унитазы, раковины). Отметим, такие отходы должны складироваться на специальных площадках или в бункерах, расположенных на контейнерных площадках, потому что выброшенный за пределы КП мусор зачастую разрастается в несанкционированные свалки.

Не остались без внимания вопросы о том, что делать со строительными и растительными отходами.

— Строительные отходы не относятся к крупногабаритному мусору, — подчеркнул Антон Александров, — они не являются зоной ответственности регоператора. Однако с собственника таких отходов никто не снимал обязанность вывезти их. Для этого необходимо заключить договор со специализированной организацией. Цена определяется по соглашению сторон, так как услуга по вывозу строительных отходов не является регулируемым видом деятельности.

То, что собирается с приусадебных участков (листва, ботва и излишки урожая), подлежит размещению в контейнере и не должно складироваться на земле. При этом отходы опиловки не относятся по определению к твёрдым коммунальным отходам и их разрешено сжигать на участке в любой металлической ёмкости или в яме с соблюдением противопожарных норм.

Во время прямого эфира была затронута и тема раздельного сбора отходов (РСО). С апреля 2022 года в городском округе Новомосковск и Узловском районе, а с мая 2023 года в городских округах Донской, Ефремов, Богородицком и Кимовском районах, действует такая система. Помимо зеленых контейнеров для смешанных отходов на территории муниципалитетов были установлены ёмкости оранжевого цвета для сбора вторсырья: бумаги, металла, пластика и стекла. Как отметил руководитель регионального оператора, не только полезное сырьё, но и все отходы, в том числе собираемые в Новогуровском, попадают на сортировку в Дубенский район. На предприятии отбираются полезные фракции, которые в дальнейшем отправляются на вторичную переработку.

На вопрос о мойке, дезинфекции и ремонте контейнеров директор регоператора Антон Александров ответил, что санитарная обработка ёмкостей проводится по строгому графику, ремонт осуществляется по мере необходимости, а дезинфекция и дератизация контейнерных площадок находится в зоне ответственности балансодержателя территории.

Не остались без внимания вопросы о заключении договоров с юридическими лицами, о технике для вывоза отходов, а также перегрузочной станции.

— Все собственники ТКО обязаны заключить договор с регоператором, в зоне деятельности которого образуются отходы и находятся места их накопления, — подчеркнул директор Тульского филиала ООО «МСК-НТ», — юридические лица могут использовать близлежащие контейнерные площадки или обустраивать свои. Что касается мусоровывозящей техники, то она обновляется по мере необходимости и выхода из строя старых машин. А перегрузочная станция не используется для захоронения отходов, имеет бетонное основание для предотвращения попадания загрязняющих веществ в почву и грунтовые воды.

По итогам прямого эфира все частные вопросы граждан по отдельным контейнерным площадкам переданы в производственный отдел Тульского филиала, подготовка ответов по ним находится на контроле директора.