Общественная организация «Добрый Мир» запускает викторину с ценными подарками

Сегодня, 4 декабря, благотворительная организация «Добрый Мир» объявила о старте увлекательной викторины, приуроченной к приближающемуся Дню Конституции, который отмечается 12 декабря. Вопросы будут касаться истории и значимости Конституции, а также других аспектов, связанных с этим важным праздником.

Викторина проводится в период с 4 по 10 декабря на странице «Добрый Мир» в соцсети ВКонтакте. За верные ответы жители Тульской области могут получить ценные подарки: телевизор, современный ноутбук, смартфон или подарочный сертификат.

Все подарки будут распределены 11 декабря в сообществе «Добрый Мир» среди тех участников, кто успешно справится с заданиями.

— Приуроченные к важным датам викторины мы проводим в рамках масштабного проекта «Выбираем всей семьей!» на протяжении всего 2024 года. Для наших постоянных участников это уже становится доброй традицией: отвечать на вопросы всей семьей, обсуждать, общаться. Участвуйте, проверяйте свои знания и проводите время с близкими. Желаю всем удачи! — сказал организатор проекта «Выбираем всей семьей», председатель общественной организации «Добрый Мир» Антон Неклюдов.