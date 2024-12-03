В детских оздоровительных лагерях Тульской области в период июнь–август 2024 года отдохнуло свыше 30 тысяч детей и подростков, из них 53,6% — девочки, сообщает Туластат.
В организациях отдыха и оздоровления детей было занято 7,5 тысячи работников. Из них 73% — педагоги-воспитатели и вожатые.
Фото пресс-службы правительства Тульской области.
За лето в тульских лагерях отдохнуло больше 30 тысяч детей
В организациях отдыха было занято 7,5 тысячи работников.
В детских оздоровительных лагерях Тульской области в период июнь–август 2024 года отдохнуло свыше 30 тысяч детей и подростков, из них 53,6% — девочки, сообщает Туластат.
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