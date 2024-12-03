  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. За лето в тульских лагерях отдохнуло больше 30 тысяч детей - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
За лето в тульских лагерях отдохнуло больше 30 тысяч детей
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

За лето в тульских лагерях отдохнуло больше 30 тысяч детей

В организациях отдыха было занято 7,5 тысячи работников.

В детских оздоровительных лагерях Тульской области в период июнь–август 2024 года отдохнуло свыше 30 тысяч детей и подростков, из них 53,6% — девочки, сообщает Туластат. 

В организациях отдыха и оздоровления детей было занято 7,5 тысячи работников. Из них 73% — педагоги-воспитатели и вожатые.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
сегодня, в 12:30 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
детский лагерьподросткиотдых

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Алексинском общежитии мигрант ударил соседку по голове, облил дверь бензином и поджег
В Алексинском общежитии мигрант ударил соседку по голове, облил дверь бензином и поджег
4 декабря выпускники будут писать итоговое сочинение
4 декабря выпускники будут писать итоговое сочинение
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.