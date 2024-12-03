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В Алексинском общежитии мигрант ударил соседку по голове, облил дверь бензином и поджег

В Алексинском общежитии мигрант ударил соседку по голове, облил дверь бензином и поджег

Благодаря бдительности соседей пожар удалось своевременно потушить.

ЧП случилось в Алексине в ночь на 1 декабря 2024 года в общежитии на ул. Строителей. Как рассказали в СК, гражданин Казахстана в ходе конфликта со соседкой ударил ее по голове и ушел из дома. Затем вернулся, облил бензином входную дверь в комнату женщины и поджег её. Благодаря бдительности соседей пожар удалось своевременно потушить.

СК возбудил уголовное дело в отношении иностранца по статье о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 п. п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ). 

— Фигурант задержан, ему предъявлено обвинение. В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения, — отметили в пресс-службе СК.

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