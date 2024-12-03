4 декабря выпускники будут писать итоговое сочинение

Фото из архива Myslo.

Это обязательные испытания для 11-классников.

Выпускникам предложат на выбор шесть тем — по две из каждого раздела:

«Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека»,

«Семья, общество, Отечество в жизни человека»,

«Природа и культура в жизни человека».

Рекомендуемый объём итогового сочинения — 350 слов. Минимальный объём для получения оценки — 250 слов. На написание отводится 3 часа 55 минут.

Критерии оценки сочинения: самостоятельность в написании, соответствие теме, аргументация, композиция и логика рассуждения, качество письменной речи, грамотность.

Оценка за сочинение ставится по системе «зачёт-незачёт». Те, кто получил незачёт, к ЕГЭ не допускаются.

Резервные дни — 5 февраля и 9 апреля 2025 года.