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4 декабря выпускники будут писать итоговое сочинение
Фото из архива Myslo.

4 декабря выпускники будут писать итоговое сочинение

Это обязательные испытания для 11-классников.

Выпускникам предложат на выбор шесть тем — по две из каждого раздела: 

  • «Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека»,
  • «Семья, общество, Отечество в жизни человека»,
  • «Природа и культура в жизни человека».

Рекомендуемый объём итогового сочинения — 350 слов. Минимальный объём для получения оценки — 250 слов. На написание отводится 3 часа 55 минут. 

Критерии оценки сочинения: самостоятельность в написании, соответствие теме, аргументация, композиция и логика рассуждения, качество письменной речи, грамотность.

Оценка за сочинение ставится по системе «зачёт-незачёт». Те, кто получил незачёт, к ЕГЭ не допускаются.

Резервные дни — 5 февраля и 9 апреля 2025 года.

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