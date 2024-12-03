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В 2025 году в Туле начнут реконструкцию Орловского путепровода
Фото Алексея Пирязева

В 2025 году в Туле начнут реконструкцию Орловского путепровода

Об этом стало известно на оперативном совещании у губернатора, где обсуждались итоги дорожного сезона текущнго года, а также планы на следующий.

В этом году в Тульской области отремонтировали более 510 км автомобильных дорог. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» были отремонтированы 32 участка длиной 113 км, «Тулаавтодор» на региональных дорогах отремонтировал 35 объектов общей протяженностью почти 116 км. Кроме того, приведено в порядок более 282 км муниципальных дорог. 

В работе остаются шесть участков. На четырех объектах всё планируется завершить до конца следующей недели – это два участка в Алексине и по одному в Киреевском и Заокском районах. Контракт с подрядчиком, который ремонтирует ул. Комсомольскую в Черни, будет расторгнут, а капремонт ул. Советской в Белеве переходит на 2025 год.

Завершается ремонт моста через реку Галицу в Ефремовском районе. В Узловой продолжается строительство путепровода через железную дорогу.  По программе «Наш район» по 12 объектам планируется обустройство подъездных путей к сёлам. Предварительная стоимость работ – свыше 244 млн рублей.

– «Наш район» – это программа экстренной помощи муниципалитетам. На данный момент примерный перечень объектов, которые мы будем делать в 2025 году, сформирован по всем направлениям. Он полностью состоит из заявок жителей. Важно не затягивать процесс и выполнить ремонт до 1 июля 2025 года, – сказал Дмитрий Миляев.

На совещании обсудили предложения о поэтапном финансировании ремонта 60 мостов на местных дорогах.  Деньги на эти цели будут ежегодно выделяться из регионального бюджета.

В 2025 году в Туле начнут реконструировать Орловский путепровод. Губернатор поручил главе администрации города Илье Беспалову заключить контракт до 1 апреля 2025 года. В этом году в оружейной столице отремонтировано дорог, тротуаров и трамвайных путей на общую сумму почти 1,7 млрд рублей.

Строительство автодороги от ул. Генерала Маргелова до Калужского шоссе закончится до 25 декабря. Дмитрий Миляев отметил, что это важный и долгожданный проект для жителей южной части города и поручил Илье Беспалову ежедневно контролтровать ход работ. 

– На протяжении шести лет реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» Тульская область занимала лидерские позиции среди регионов России, не раз была отмечена на федеральном уровне. И этот год не исключение. Все поставленные цели и показатели достигнуты. Нацпроект получит свое продолжение в новом облике «Инфраструктура для жизни». Необходимо и дальше поддерживать заданный уровень, – сказал Дмитрий Миляев.

Министру транспорта и дорожного хозяйства Родиону Дуднику поручено приступить к планированию и заключить контракты в рамках нового нацпроекта до 1 апреля.

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Дмитрий Миляев
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