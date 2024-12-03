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«Музейная зима в Туле»: жителей и гостей региона ждут более 250 мероприятий
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

«Музейная зима в Туле»: жителей и гостей региона ждут более 250 мероприятий

Этот вопрос стал одной из основных тем еженедельного оперативного совещания в областном правительстве.

По словам министра культуры и туризма Тульской области Татьяны Рыбкиной, в этом году основной упор будет сделан на семейный отдых, а главная тема мероприятий – «сказочная зима»: 

– Предусмотрены не только музейные программы, но и праздники на открытом воздухе и зимние активности. В прошлом году мероприятия проекта посетили более 500 тысяч человек. В этом году мы ожидаем еще больше участников. Будет задействовано порядка 120 учреждений в 24 муниципальных образованиях, – сказала министр.

9 декабря в Фонде искусств проект откроют герои сказки «Двенадцать месяцев» из репертуара тульского ТЮЗа. Тему продолжат театрализованные и музыкальные программы, которые пройдут на разных музейных площадках. 

Состоится открытие Веневского краеведческого музея в Здании каменных палат, отреставрированном и оснащенном по нацпроекту «Культура». Помимо основной экспозиции здесь будет работать выставка «История новогодней открытки» Государственного исторического музея. 

Бахрушинский музей представит в Алексине выставку, посвященную великой балерине Галине Улановой; в Музее декоративно-прикладного искусства в Туле – большую экспозицию выставки народного костюма с подлинными экспонатами; в Музее Порфирия Крылова – выставку плакатов к 100-летию творческого содружества «Кукрыниксы».

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В музейном квартале на ул. Металлистов пройдёт традиционный конкурс креативных елок. В дни новогодних каникул туляков и туристов ждет гастрофестиваль «Левшинский обед». Он будет посвящен традициям русской кухни и праздничным рождественским блюдам. Участниками фестиваля станут более 20 ресторанов и кафе. Тему сказочной тульской зимы дополнят новогодние активности в историческом центре и Музейном квартале. 

– Все зимние активности направлены на популяризацию не только областной столицы, но и малых городов нашей области. Важно предусмотреть размещение туристов. Благодаря грантовой поддержке туристическая инфраструктура региона активно развивается: расширяются действующие площадки глэмпингов, открываются новые направления, создаются модульные отели, – подчеркнула Татьяна Рыбкина.  

К приему гостей готовы более 160 гостиниц региона. Растет интерес к загородному отдыху, особенно в Куликовском кластере, включающем Богородицкий, Кимовский, Куркинский районы. 

Дмитрий Миляев отметил, что акцент в проведении мероприятий «Музейного зимы в Туле» делается на семейных отдых, на просветительскую и образовательную программу в музеях. Министерству транспорта и администрациям муниципалитетов поручено контролировать состояние дорог, ведущих к культурным объектам, обеспечить их своевременную уборку и достаточное количество рейсов общественного транспорта.

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