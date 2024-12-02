Фото пресс-службы ПФК «Арсенал».

В Туле поле на стадионе «Арсенал» превращают в каток. При этом траву подо льдом сохранят. Для этого строители сделали специальное гидроизолирующее «корыто» и песчаную отсыпку. Каток заливают только на период предстоящих хоккейных матчей.

Они пройдут 7 и 21 декабря под открытым небом. Мы уже рассказывали, что 7 декабря запланировано проведение первого в истории Молодежной хоккейной лиги матча регулярного чемпионата на открытом воздухе между командами АКМ и «СКА 1946» — «Молодежная классика». Об игре 21 декабря можно почитать по ссылке.