Как в Туле отметили Международный день инвалидов

Фото Дмитрия Дзюбина.

Участниками мероприятия стали более 600 человек с ограниченными возможностями здоровья. На первом этаже в холле Городского концертного зала для них были организованы всевозможные мастер-классы, информационно-консультационные зоны, где специалисты отвечали на все интересующие вопросы. Работала передвижная библиотека для слепых.

Врачи областной больницы рассказали о возможностях реабилитации для жителей Тульской области, в том числе и пациентов с ограниченными возможностями здоровья.

На втором этаже все желающие могли стать участниками презентации выставки творческих работ инвалидов.

Дмитрий Марков, заместитель председателя правительства Тульской области, зачитал гостям торжественного собрания приветственный адрес губернатора Тульской области Дмитрия Миляева; в нем, в частности, говорится:

— Сегодня в Тульской области проживает более 138 тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья, которые каждый день удивляют и вдохновляют окружающих невероятной силой духа, умением противостать трудностям и, несмотря ни на что, идти к своей цели. Вы добиваетесь успехов в самых разных сферах деятельности: в учебе, науке, спорте и творчестве, в освоении новых профессий. Участвуете в общественной жизни региона, в выставках, форумах и фестивалях, успешно реализуете социальные и благотворительные проекты.

Мужество, выдержка, оптимистический настрой позволяют вам побеждать сложные жизненные обстоятельства. А ваша активная гражданская позиция — достойный пример для окружающих.

Отдельные слова благодарности адресую тем, кто занимается реабилитацией и социальной адаптацией людей с ограниченными возможностями, вдохновляет и мотивирует их, помогает им, дарит свою заботу и внимание. Желаю всем вам благополучия, добра и новых достижений! Пусть ваша жизнь будет наполнена радостью, а рядом всегда будут неравнодушные и отзывчивые люди!



Дмитрий Марков также отметил роль общественных организаций по работе с инвалидами и вручил их активистам федеральные и региональные награды.

С Международным днем инвалидов жителей региона также поздравила уполномоченный по правам человека в Тульской области Татьяна Ларина:

— Для меня большая честь приветствовать вас сегодня на торжественном собрании, которое посвящено Международному дню инвалидов. Но я не люблю это слово. Люди, которые в силу определенных обстоятельств оказались ограничены здоровьем... Но это не ограничивает вашу жизнь, ваше сердце, вашу любовь, вашу активную жизненную позицию. Важно, когда человек не остается сам с собой наедине, но у него есть возможность встречаться с друзьями. И это мероприятие — повод еще раз вам сказать самые добрые слова, восхититься вашим мужеством. Храните свое здоровье, подпитывайтесь энергией друг друга.

Татьяна Ларина вручила почетные грамоты уполномоченного по правам человека в Тульской области за многолетнюю общественную деятельность, защиту прав и интересов инвалидов.

Юлия Гончарова, заместитель министра труда и социальной защиты Тульской области:

— Сегодня тот день, когда мы говорим слова благодарности людям с ограниченными возможностями здоровья и людям, которые заботятся о них. Мы видим, насколько талантливы и многогранны люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Сегодняшняя выставка — тому подтверждение. Своим примером вы показываете нам, как нужно жить. А наша задача — создать доброе сильное общество, в котором люди с ограниченными возможностями будут чувствовать себя полноценными и развиваться. Низкий вам поклон! Также мы благодарим общественные организации, которые заботятся о людях с ОВЗ.

Юлия Гончарова вручила общественникам почетные грамоты и благодарности министерства труда и социальной защиты Тульской области.

Среди награжденных и Татьяна Вербицкая, мама особенного ребенка, руководитель Тульской региональной общественной организации поддержки семей с детьми-инвалидами «Мы вместе»:

— Такие мероприятия нам очень нужны! У нас в обществе иногда людей с инвалидностью воспринимают как каких-то просителей, а нужно видеть, что они тоже очень активные, развиваются творчески, не стоят на месте. Очень важно показывать это обществу. Люди с инвалидностью не всегда обуза для общества, но иногда даже идут впереди нормативных людей в своем творчестве и своих способностях. И вообще — это люди с безграничными возможностями!

Меры поддержки инвалидов в Тульской области предоставляются по линии министерства труда и социальной защиты Тульской области и Социального фонда России.

Подробнее о мерах поддержки для семей с инвалидами можно узнать на сайте семья71.рф и по номерам горячих линий: 8 800 200-52-26, 8 800 100-00-01.

Также информация о мерах поддержки доступна в онлайн-сервисе «Навигатор социальных услуг».