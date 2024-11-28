Сотрудник тульского вуза задержан за зверское убийство

Он подозревается в преступлении, совершенном 19 лет назад.

В среду, 27 ноября, возле одного из учебных корпусов ТулГУ в центре города очевидцы сняли, как они сами выразились в соцсетях, «непонятный движ». Трое мужчин возле автомобиля обыскали четвертого, а затем посадили его в салон.

Как удалось узнать Myslo, речь идет о задержании одного из сотрудников вуза. Его подозревают в совершении зверского убийства в 2005 году в Щекино.

Как прокомментировали нам в СК, следователь СО по городу Щекино возобновил производство по уголовному делу прошлых лет.

17 апреля 2005 года двое неизвестных мужчин ворвались в квартиру на улице Ремонтников в Щекино. Там они до смерти избили хозяина квартиры битой, а затем скрылись с места происшествия. Тело погибшего нашла вернувшаяся домой супруга.

— В прокуратуре в 2005 году по данному факту было возбуждено уголовное дело, которое в связи с неустановлением лица, причастного к совершенному преступлению, было приостановлено.

В 2024 году в ходе изучения ранее собранных доказательств аналитической группой в составе опытных следователей-криминалистов и сотрудников уголовного розыска УМВД России по Тульской области были установлены новые детали, позволившие установить одного из нападавших, — рассказали в СК.

Им оказался бывший предприниматель, который в тот день совместно с другим мужчиной ворвался в квартиру потерпевшего с целью хищения имущества последнего.

По информации Myslo, к потерпевшему мужчины вломились, чтобы «выбить долги».

— В настоящее время мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство совершенное группой лиц по предварительному сговору сопряженное с разбоем), — отметили в СК.

Другие подробности дела раскрыла официальный представитель МВД России Ирина Волк:

— Неизвестные пришли домой к бизнес-леди. В квартире находился ее муж. Злоумышленники требовали от него деньги в счет вымышленного долга. Получив отказ, избили мужчину и скрылись. Раскрыть преступление по горячим следам не представилось возможным, его расследование приостановлено. Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Тульской области провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых установили личность предполагаемого злоумышленника и задержали его.

2 декабря суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Как стало известно Myslo, 61-летний задержанный на момент задержания числился лаборантом одной из лабораторий ТулГУ. Второй фигурант несколько лет назад скончался.