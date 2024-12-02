Семилетней Ангелине Левиной нужна помощь неравнодушных туляков

Фотографии предоставлены мамой Ангелины - Екатериной Левиной.

Myslo неоднократно рассказывал историю Ангелины Левиной. У девочки редкое генетическое заболевание — спинальная мышечная атрофия (СМА) второго типа.

Мама малышки Екатерина снова обратилась к тулякам за помощью.

— Реабилитация помогает Ангелине стать сильнее и ближе к выздоровлению. Мы добились больших результатов, но останавливаться нельзя! Мы работаем 24/7. Кроме реабилитации в специальных центрах, для Ангелины важны занятия дома. И для домашней реабилитации нам необходима виброплатформа. Ее принцип действия: в ответ на «тряску» мышцы начинают рефлекторно сокращаться. При этом в работу включается практически все тело. До 90% мышц начинает одновременно сокращаться, реагируя на вибрацию. Виброплатформа помогает уплотнить хрящевую ткань, сделать более прочными костные ткани и повысить подвижность суставов. Развить вестибулярный аппарат, — рассказывает тулячка.

Стоимость виброплатформы — 680 000 рублей.

Это непосильная сумма для семьи, поэтому Екатерина просит неравнодушных людей помочь собрать указанные средства.

Реквизиты для помощи:

Сбербанк: 2202 2068 6461 7845. Получатель: Ангелина Романовна Л

Перевод СБП: 8 (953) 968-80-80.

Тинькофф: 2200 7010 4450 5268

АльфаБанк: 2200 1529 2230 3147

ПочтаБанк: 2200 7701 4467 3904

Получатель: Екатерина Вячеславовна Л.

Подробную информацию о состоянии здоровья Ангелины ее мама публикует в группе ВКонтакте по ссылке.