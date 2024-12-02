«Людк, а Людк!»: несложный тест по комедии «Любовь и голуби»

Любимой комедии россиян почти 40 лет. Фильм Владимира Меньшова увидел свет 7 января 1985 года.

Картина не получила наград, но стала одной из самых любимых народных комедий. И конечно, разошлась на цитаты! Недавно Мосфильм сформировал топ популярных фраз из культовой комедии, самой упоминаемой стала «Ах ты, сучка ты крашена!» Кстати, ответ Раисы Захаровны «Почему же крашена? Это мой натуральный цвет» придумал сам режиссёр Владимир Меньшов. В пьесе Владимира Гуркина, по которой фильм поставлен, этого ответа героини Гурченко не было.

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