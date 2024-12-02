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В Туле глыба льда упала с крыши и покалечила женщину: суд вынес приговор виновнику
Фото Артёма Жильцова

В Туле глыба льда упала с крыши и покалечила женщину: суд вынес приговор виновнику

Фигурант получил два года условно по статье «Халатность».

Доказательства, собранные следователем следственного отдела по Центральному району г. Тулы СУ СК России по Тульской области, признаны судом достаточными для вынесения приговора начальнику административно-хозяйственного отдела одной из организаций города. Он признан виновным в халатности.

Установлено, что 18 декабря прошлого года с крыши здания на ул. Тургеневской на местную жительницу упала наледь. Женщину госпитализировали с травмами, её здоровью был причинен тяжкий вред.

Установлено, что ЧП произошло по вине начальника административно-хозяйственного отдела организации, расположенной в том же здании. Он приговорён к двум годам лишения свободы условно с двухлетним лишением права заниматься хозяйственной деятельностью.

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