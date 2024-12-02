В Туле глыба льда упала с крыши и покалечила женщину: суд вынес приговор виновнику

Доказательства, собранные следователем следственного отдела по Центральному району г. Тулы СУ СК России по Тульской области, признаны судом достаточными для вынесения приговора начальнику административно-хозяйственного отдела одной из организаций города. Он признан виновным в халатности.
Установлено, что 18 декабря прошлого года с крыши здания на ул. Тургеневской на местную жительницу упала наледь. Женщину госпитализировали с травмами, её здоровью был причинен тяжкий вред.
Установлено, что ЧП произошло по вине начальника административно-хозяйственного отдела организации, расположенной в том же здании. Он приговорён к двум годам лишения свободы условно с двухлетним лишением права заниматься хозяйственной деятельностью.