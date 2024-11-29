В Тульской области возбудили два уголовных дела в сфере реализации нацпроектов

За 10 месяцев 2024 года выявлено более 1 390 нарушений закона в сфере реализации нацпроектов, оспорено 9 правовых актов, внесено свыше 470 представлений, по которым 263 лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности, в суд направлено свыше 125 исковых заявлений, объявлено 40 предостережений, возбуждено 2 уголовных дела. Об этом говорили в прокуратуре Тульской области на заседании межведомственной рабочей группы.

В частности, ход и реализация нацпроектов «Жилье и городская среда», «Образование», «Культура», имеющиеся риски при выполнении мероприятий указанных национальных проектов, вопросы завершения строительства, ремонта и ввода в эксплуатацию на территории Тульской области социально-значимых объектов: школ в 1-м Юго-Восточном микрорайоне г. Тулы, в ЖК «Новая Голландия», театра кукол, станции водоподготовки на территории Богородицкого района.