В Тульской области возбудили два уголовных дела в сфере реализации нацпроектов

Участники разработали алгоритм действий, направленный на повышение эффективности взаимодействия органов прокуратуры, правоохранительных органов, ответственных исполнителей нацпроектов.
Уполномоченным органам власти поручено принять дополнительные меры по обеспечению контроля за своевременной реализацией мероприятий в рамках указанных национальных проектов.
Министру ЖКХ Тульской области и заместителю главы администрации г. Тулы объявлены предостережения.
Отмечено, что процент исполнения национальных проектов в регионе по состоянию на 01.11.2024 достиг 82,45%.
Надзорное сопровождение национальных проектов остается приоритетным направлением органов прокуратуры области.