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В Тульской области возбудили два уголовных дела в сфере реализации нацпроектов

В Тульской области возбудили два уголовных дела в сфере реализации нацпроектов

Об этом рассказали в прокуратуре Тульской области.

За 10 месяцев 2024 года выявлено более 1 390 нарушений закона в сфере реализации нацпроектов, оспорено 9 правовых актов, внесено свыше 470 представлений, по которым 263 лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности, в суд направлено свыше 125 исковых заявлений, объявлено 40 предостережений, возбуждено 2 уголовных дела. Об этом говорили в прокуратуре Тульской области на заседании межведомственной рабочей группы.
 
В частности, ход и реализация нацпроектов «Жилье и городская среда», «Образование», «Культура», имеющиеся риски при выполнении мероприятий указанных национальных проектов, вопросы завершения строительства, ремонта и ввода в эксплуатацию на территории Тульской области социально-значимых объектов: школ в 1-м Юго-Восточном микрорайоне г. Тулы, в ЖК «Новая Голландия», театра кукол, станции водоподготовки на территории Богородицкого района.
 

Участники разработали алгоритм действий, направленный на повышение эффективности взаимодействия органов прокуратуры, правоохранительных органов, ответственных исполнителей нацпроектов.

Уполномоченным органам власти поручено принять дополнительные меры по обеспечению контроля за своевременной реализацией мероприятий в рамках указанных национальных проектов.

Министру ЖКХ Тульской области и заместителю главы администрации г. Тулы объявлены предостережения.

Отмечено, что процент исполнения национальных проектов в регионе по состоянию на 01.11.2024 достиг 82,45%.

Надзорное сопровождение национальных проектов остается приоритетным направлением органов прокуратуры области.

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