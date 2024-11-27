Игорь Крюков: «Я не видел ни одного человека, который был бы непатриотичен»

На встрече со СМИ председатель комиссии по взаимодействию с институтами гражданского общества Общественной палаты Тульской области Игорь Крюков поделился своим опытом проведения патриотических мероприятий и рассказал о том, как воспитать патриотизм в подрастающем поколении.

— Нередко патриотизм современному поколению насаждают повсеместно и неумело, — считает Игорь Крюков. — Многим кажется, что молодые люди совсем безразличны. Но это же не так! В России прекрасная молодежь: доходчивая, умнее нас.

Я не видел ни одного человека, который был бы непатриотичен.

Да, может быть, дети и подростки не сильно хотят сидеть на патриотических мероприятиях. Но это не значит, что они не любят свою Родину!

Главную задачу Игорь Крюков видит в актуализации методов и форм патриотического воспитания:

— Захватывающие подвиги наших предков мы превращаем в сухие банальные цифры. Конечно, после долгого и скучного мероприятия дети станут ассоциировать патриотизм с чем-то устарелым.

Патриотические мероприятия должны по возможности длиться не дольше часа. Также мы должны включать небольшую концертную программу, дарить гостям сувенир — чтобы ребята любили ходить на эти мероприятия.

Например, в моей книге «6-я гвардейская» есть раздел «интересные факты». Они легко и быстро читаются, даже как боевик какой-то. Только в отличие от киношных боевиков подвиги наших предков реальны и граничат пределом человеческих возможностей.

В качестве альтернативы «классическим» патриотическим концертам и выставкам Игорь Крюков — путешественник с большим стажем — предлагает географические и этнографические диктанты и паломнические поездки.

— Здесь мы делаем упор на расширение кругозора в плане истории и географии, вовлекаем ребят в активный образ жизни.

Уже будучи членом географического общества я не раз говорил: чтобы стать путешественником, не обязательно организовывать экспедицию в Антарктиду — достаточно прогуляться по своему городу.

В этом году по инициативе президента по всей России организованы Молодежные центры Русского географического общества. Тульская область не стала исключением — его возглавил я. Открытие прошло ярко и красочно: мы пригласили Дмитрия Маликова и индийского православного священника — его уникальная история поражает весь мир! Благодаря насыщенной программе мы привлекли внимание ребят и приняли в наши ряды более 60 человек!

Также особое внимание Общественная палата уделяет участникам СВО и их семьям. Этим летом для них провели несколько выездных мероприятий: на турбазу для православных и дважды в деревню Федора Конюхова.