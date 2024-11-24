В Кимовском районе в горящей квартире погиб мужчина

В субботу, 23 ноября, около 3 часов дня в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании в квартире на первом этаже многоквартирного жилого дома в посёлке Новольвовский. На место были направлены три пожарно-спасательных подразделения.

В результате происшествия погиб 46-летний мужчина, а комната, где он находился, полностью выгорела.

В тульском ГУ МЧС России, что предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнём при курении. В квартире не было пожарного извещателя, который мог бы предотвратить трагедию, обнаружив задымление на ранней стадии возгорания и издав громкий звуковой сигнал, тем самым предупредив о беде.