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В Кимовском районе в горящей квартире погиб мужчина

В Кимовском районе в горящей квартире погиб мужчина

Пожар произошел в субботу днем в поселке Новольвовск.

В субботу, 23 ноября, около 3 часов дня в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании в квартире на первом этаже многоквартирного жилого дома в посёлке Новольвовский. На место были направлены три пожарно-спасательных подразделения.

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В результате происшествия погиб 46-летний мужчина, а комната, где он находился, полностью выгорела.

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В тульском ГУ МЧС России, что предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнём при курении. В квартире не было пожарного извещателя, который мог бы предотвратить трагедию, обнаружив задымление на ранней стадии возгорания и издав громкий звуковой сигнал, тем самым предупредив о беде.

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Место
Тульская областьКимовский район

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