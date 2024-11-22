Для устранения последствий непогоды в Тульскую область направили помощь из других регионов

Фото «Тулэнерго».

В связи неблагоприятными погодными условиями в «Россети Центр и Приволжье» — «Тулэнерго» введен особый режим работы, предполагающий полную мобилизацию сил и средств. В филиале работает оперативный штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти. Установлен особый контроль за работой энергообъектов.

Действует временный информационный центр, где можно получить информацию о нарушениях электроснабжения и сроках восстановления.

Локальные технологические нарушения на энергообъектах сейчас ликвидируют 132 бригады «Тулэнерго», в том числе 22 бригады подрядных организаций и 20 бригад, направленных в помощь филиалами «Белгородэнерго», «Нижновэнерго», «Липецкэнерго», «Брянскэнерго», «Ивэнерго» и «Костромаэнерго». Всего задействовано 415 специалистов и 159 единиц спецтехники. Для обеспечения электроэнергией социально значимых и инфраструктурных объектов задействованы резервные источники электроснабжения.

Работы будут вестись непрерывно до полного восстановления электроснабжения каждого потребителя.

Энергетики призывают жителей быть внимательными и осторожными, при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае не приближаться к ним ближе 8 метров и обратиться в энергокомпанию или МЧС.

Сообщить о нарушении электроснабжения, а также узнать информацию о сроках восстановления подачи электроэнергии можно через онлайн-сервисы компании:

на официальном сайте,

через мобильное приложение «Есть свет!».

Также доступна горячая линия энергетиков «Светлая линия 220» по телефону 8 800 220-0-220 (бесплатно, круглосуточно).