В Туле пропал 17-летний парень

Местонахождение 17-летнего жителя Тулы Валерия Попова неизвестно с 22 ноября. Волонтеры откликнуться всех, кто видел парня.
Приметы:
Рост: 165 см.
Телосложение: xудощавое
Цвет глаз: карие
Волосы: тёмно-русые
Был одет: темно-серая куртка, темно-синие джинсы, черные ботинки, черная шапка.
С собой: сумка.
Особые приметы: носит очки.
Потерявшийся нуждается в медицинской помощи.
На данный момент, несмотря на работу поисковых групп и полиции, поиск не принёс результатов. ДПСО ЛизаАлерт остро нуждается в свидетельствах, - говорится в сообщении.
Если вам что-либо известно о Валерии, сообщите инфоргу ЛизаАлерт по телефону 89065304669 (Анастасия).