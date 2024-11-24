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В Туле пропал 17-летний парень

В Туле пропал 17-летний парень

Волонтеры ЛизаАлерт просят откликнуться всех, кто видел молодого человека.

Местонахождение 17-летнего жителя Тулы Валерия Попова неизвестно с 22 ноября. Волонтеры откликнуться всех, кто видел парня.

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/5e/92/5781-bdb3-4aeb-a89c-af6cd4d26bd6/6bc5780d-6c1e-4bc9-a72b-edeb71dc1acc.jpg

Приметы:
Рост: 165 см.
Телосложение: xудощавое
Цвет глаз: карие
Волосы: тёмно-русые

Был одет: темно-серая куртка, темно-синие джинсы, черные ботинки, черная шапка.

С собой: сумка.

Особые приметы: носит очки.

Потерявшийся нуждается в медицинской помощи.
На данный момент, несмотря на работу поисковых групп и полиции, поиск не принёс результатов. ДПСО ЛизаАлерт остро нуждается в свидетельствах, - говорится в сообщении.

Если вам что-либо известно о Валерии, сообщите инфоргу ЛизаАлерт по телефону 89065304669 (Анастасия).

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Место
ТулаТульская область

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