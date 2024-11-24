В Зареченском округе столкнулся внедорожник и машина реанимации

О столкновении внедорожника «Хавал» и «ГАЗели» скорой помощи на пересечении улиц Кобзева и Карпова сообщили в соцсетях очевидцы. ДТП произошло в 11:50.

В результате аварии у внедорожника помята левая пассажирская дверь, а у машины реанимации от удара снесло бампер, разбиты фары и помят капот.

О том, был ли в момент ДТП в салоне скорой пациент и о пострадавших при столкновении, на данный момент информации нет. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

UPD: в 14.12 добавлена информация от ГАИ о времени аварии и марках машин.