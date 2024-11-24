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Прокуратура контролирует устранение последствий непогоды в Тульской области

Прокуратура контролирует устранение последствий непогоды в Тульской области

Прокуроры мониторят информацию, поступающую в том числе и через Интернет.

В областной прокуратуре на контроле находятся мероприятия, проводимые региональным правительством, ресурсоснабжающими организациями, задействованными в устранении последствий непогоды, обрушившейся на Тульскую область 21 ноября.

Прокуроры мониторят информацию, поступающую в том числе и через Интернет.

«В рамках надзорных мероприятий будет дана оценка полноте и своевременности принятых мер, направленных на предупреждение негативных последствий стихии. При наличии оснований будут приняты меры реагирования», — сообщили в ведомстве.

Прокурор области Александр Грицаенко участвует в работе штаба по ликвидации неблагоприятных погодных условий. 

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С целью оперативного реагирования глава надзорного ведомства региона в режиме видеоконференцсвязи получает информацию от прокуроров районов, которые пострадали от последствий стихии.

Напомним, штормовой ветер оставил без света 600 населенных пунктов в регионе, в которых проживают более 50 тысяч человек. Без электроэнергии свыше 24 часов по состоянию на вечер субботы оставались еще 138 населенных пунктов и более 15 тысяч жителей. Однако работы ведутся круглосуточно. Задействовано до 120 аварийных бригад, в том числе 22 — из других регионов.

В связи с этим в 10 муниципалитетах (Тула, Алексин, Богородицкий, Узловский, Киреевский, Кимовский, Щекинский, Чернский, Заокский, Воловский районы) развернуты пункты с горячим питанием и возможностью подзарядки мобильных устройств. Пока обращений в них не поступало. Жителям предоставляется транспорт.

Адреса пунктов размещены ЗДЕСЬ

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