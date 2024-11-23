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Жители Барсуков, Малевки и Лапотково жалуются на отсутствие тепла и света. Уже третьи сутки!

Жители Барсуков, Малевки и Лапотково жалуются на отсутствие тепла и света. Уже третьи сутки!

В редакцию продолжают поступать крики о помощи. Люди отчаялись и больше не знают, как обратить на себя внимание властей.

— Скоро пойдут третьи сутки, как мы сидим без света и тепла. Пишем из села Лапотково, Щекинский район Тульской области.

— Мои родители живут в поселке Барсуки и с четверга (21 ноября) у них нет электроэнергии. В холодильнике пропала еда, телефон зарядить не могут, а службы только отнекиваются и предлагают ждать. 

— В поселке Малевке отсутствует свет уже два дня, прокуратура на звонки не отвечает. Приехала ещё бригада Россетти, закрыла дверцу трансформатора и сказала: «Мы сделать ничего не можем, потому что мы здесь ничего не знаем, мы не местные, искали будку 2 часа. Отремонтировать не можем». Люди в своих домах продолжают замерзать, без света, отопления и воды.

Ранее мы писали, что для устранения последствий непогоды в Тульскую область направили помощь из других регионов. Работы будут вестись непрерывно до полного восстановления электроснабжения каждого потребителя.

Сообщить о нарушении электроснабжения, а также узнать информацию о сроках восстановления подачи электроэнергии можно через онлайн-сервисы компании:

  • на официальном сайте,
  • через мобильное приложение «Есть свет!».
  • Также доступна горячая линия энергетиков «Светлая линия 220» по телефону 8 800 220-0-220 (бесплатно, круглосуточно).

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