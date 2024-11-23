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В Туле пройдет лекция памяти летчика Николая Кульпова
Фото из архива Myslo и предоставлены музеем-усадьбой «Ясная Поляна».

В Туле пройдет лекция памяти летчика Николая Кульпова

Лекция состоится 1 декабря в 13.00 в литературном кафе «Стива» культурно-выставочного комплекса «Л. Н. Т.». Вход свободный.

Накануне 83-й годовщины освобождения Ясной Поляны от фашистской оккупации в литературном кафе «Стива» (Тула, ул. Металлистов, 25) состоится лекция «Нормандия-Неман».

«Л. Н. Т.»_01.jpg

Свободная Франция на Восточном фронте». Ее прочитает исследователь истории полка «Нормандия-Неман», представитель в России ассоциации «Территория НН» Оливие Бурлотт. Лекция посвящена памяти тульского летчика Николая Ивановича Кульпова, который скончался 21 ноября 2024 года на 102-м году жизни.

французские пилоты в Ясной Поляне. 1944 г..jpg

Вместе с лектором слушатели проследуют по боевому пути легендарного французского истребительного авиационный полка, воевавшего в 1943–1945 годах на Восточном фронте Второй мировой войны.

Как была сформирована эскадрилья? Почему именно русские механики были нужны французским пилотам? Что стало основой их дружбы?

Ответы на эти и многие другие вопросы можно будет получить во время лекции.

Отдельно Оливие Бурлотт рассмотрит период пребывания пилотов в Туле. Здесь эскадрилья «Нормандия» провела около полугода, с ноября 1943 по май 1944 года. Французы осваивали советскую технику и совершенствовали летное мастерство, заводили знакомства, посещали тульский Дом офицеров.

Литературное кафе «Стива».jpg

Часть рассказа будет посвящена визиту пилотов эскадрильи в Ясную Поляну. 25 мая 1944 года они посетили дом Л. Н. Толстого и сделали запись на французском языке в книге отзывов музея: «Группа французских летчиков, посетивших места, где жил великий Толстой, выражает свое восхищение перед автором «Войны и мира» и желает, чтобы по восстановлении мира Франция и Россия научились лучше узнавать друг друга, как пожелал бы этого Толстой».

В лекции также примет участие переводчик, научный сотрудник яснополянского музея Галина Овчинникова.

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Николай Кульпов
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Тула
 

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