В Туле пройдет смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление витрин и фасадов

Как выглядят фасады и витрины на тульских улицах? Создают ли они праздничную атмосферу? Администрация решила это проверить!

В конкурсе могут участвовать: торговые центры и гипермаркеты, супермаркеты и другие предприятия торговли, общественного питания, оказания услуг и бытового обслуживания, расположенных во встроенных или отдельно стоящих помещениях, нестационарных торговых объектах.

Смотр-конкурс пройдет в следующих номинациях:

«Лучшее новогоднее оформление торговых центров, гипермаркетов, супермаркетов и прилегающих к ним территорий»;

«Лучшее новогоднее оформление предприятий торговли, общественного питания, оказания услуг и бытового обслуживания, расположенных во встроенных или отдельно стоящих помещениях, и прилегающих к ним территорий»;

«Лучшее новогоднее оформление нестационарных торговых объектов и прилегающих к ним территорий».

Заявки на участие в смотре-конкурсе по всем номинациям подаются в управление экономического развития администрации города Тулы. Подача документов осуществляется лично либо посредством почтовой связи по адресу: 300041, г. Тула, ул. Советская, 112.

Итоги смотра-конкурса будут подведены до 27 декабря 2024 года.

Ознакомиться с условиями смотра-конкурса можно здесь.