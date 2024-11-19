«Пришелец» и «Каникулы»: в Ясной Поляне открывается новый сезон специальных кинопоказов

Фото предоставлены музеем-усадьбой «Ясная Поляна».

23 и 24 ноября в кинотеатре «Время кино» яснополянского ДК пройдут специальные показы современных фильмов и встречи с участниками съемочных групп этих картин.

23 ноября в 19.00 состоится показ «Пришельца» (12+) режиссера Ивана Сосина. Картину представит продюсер Максим Добромыслов. Перед показом гости увидят видеообращение режиссера.

«Пришелец» рассказывает о слабослышащем мужчине по имени Леша (Максим Стоянов). Он живет в небольшой деревушке в самодельном доме из мусора, рисует круги на полях и сутками пытается связаться с представителями внеземных цивилизаций. Жители деревни смеются над Лешей и его странными увлечениями, но все меняется, когда сигнал принимает маленькая девочка Яна (Алена Мирошникова).

Режиссер Иван Сосин известен по роуд-муви «Иваново счастье» (2021) и «Далекие близкие» (2022), а также сериалу «Юг» (2024). Новая картина Сосина — камерная комедийная драма, снятая в родной для режиссера Свердловской области. Внешне фантастический сюжет скорее погружает зрителя в размышления об инакомыслии, принятии и сочувствии, чем о бескрайнем космосе.

— Мне хотелось отойти от классического изображения инопланетян как страшных существ и сделать их похожими на обычных людей. Мне интересна мысль о том, что те, кого считают сумасшедшими, на самом деле могут быть инопланетянами и просто этого не понимать. И возможно, когда-нибудь их заберут на другую планету, где им будет хорошо, — рассказывает режиссер.

Картина представила Россию на основном конкурсе 46-го Московского международного кинофестиваля и была признана лучшим фильмом на Международном фестивале молодого кино VOICES в Вологде.

24 ноября в 19.00 зрителям покажут картину «Каникулы» (18+) режиссера Анны Кузнецовой. Фильм представит сама постановщица и исполнительница главной роли Дарья Савельева.

Каникулы» посвящены истории поездки школьного театрального кружка на фестиваль в Сочи. Пока молодая учительница Таня (Дарья Савельева) и строгая завуч Мария Генриховна (Полина Кутепова), которые сопровождают кружок, пытаются найти общий язык, юные актеры переживают свои личные драмы. Репетиции оказываются под угрозой, а организаторы фестиваля выдвигают абсурдные требования к участникам.

— «Каникулы» — это история о том, как вырасти хорошим человеком. Стать взрослым, но при этом адекватным и живым человеком с чувством собственного достоинства. Потому что иногда люди с возрастом становятся черствее, теряют самоуважение, начинают придираться к себе и окружающим, — делится Анна Кузнецова.

«Каникулы» — это полнометражный дебют режиссера, картина взяла Гран-при фестиваля актуального российского кино «Маяк» в 2023 году. По мнению критиков, фильм «легко можно вписать в традицию авторского российского кино — не развлекательного жанра, а рефлективных картин, где на первый план выходят актерские работы, а съемки приближены к документальным».