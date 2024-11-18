Где в Туле не будет электроэнергии 19 ноября

С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:
- ул. Староникитская, 82-106 (чётн.), 79-89 (нечётн.),
- ул. Оборонная, 53, 57,
- ул. Л. Толстого, 16-20 (чётн.), 25-29 (нечётн.), 29-а,
- ул. Тульская, 8-30 (чётн.), 21-33 (нечётн.),
- ул. Болдина, 65, 69, 70, 77, 60-84 (чётн.), 84/1, 99б,
- ул. Орловская, 8, 9, 9/2, 11,
- ул. Серебровская, 89,
- пер. Орловский, 1-15 (нечётн.), 6,
- ул. Московская, 13, 25,
- ул. Ленинградская, 5, 6,
- ул. Чехова, 20б,
- ул. Физкультурная, 19,
- ул. Тульского Рабочего полка, 72-92 (чётн.),
- ул. Зои Космедемьянской, 4-8 (чётн.),
- пр-д Ленинградский, 2-12 (чётн.), 3, 5,
- ул. Академика Павлова, 77-111 (нечётн.),
- ул. Лазо, 13-31 (нечётн.), 16-34 (чётн.),
- ул. Котовского, 24-38 (чётн.), 21-31 (нечётн.),
- ул. Железняка, 21-41 (нечётн.), 22-34 (чётн.),
- ул. Фурманова, 11-25 (нечётн.), 14-38 (чётн.),
- ул. Станиславского, 50,
- пос. 2-й Дачный: ул. Солнечная, 1, 3,
- ул. Новая, 2-36 (чётн.), 1-15 (нечётн.),
- пос. Трудовой: ул. Володарского, 2-22 (чётн.), 1, 3,
- ул. Мичурина, 1-17 (нечётн.), 2, 7-а,
- ул. Октябрьская, 1, 2,
- ул. Чапаева, 1-7 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
- пос. 1-й Западный: ул. Шолохова, 1-22 (чётн.), 1-21 (нечётн.),
- ул. Достоевского, 3-23 (нечётн.),
- ул. Л. Толстого, 64.