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Где в Туле не будет электроэнергии 19 ноября

Где в Туле не будет электроэнергии 19 ноября

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых отключениях.

С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Староникитская, 82-106 (чётн.), 79-89 (нечётн.),
  • ул. Оборонная, 53, 57,
  • ул. Л. Толстого, 16-20 (чётн.), 25-29 (нечётн.), 29-а,
  • ул. Тульская, 8-30 (чётн.), 21-33 (нечётн.),
  • ул. Болдина, 65, 69, 70, 77, 60-84 (чётн.), 84/1, 99б,
  • ул. Орловская, 8, 9, 9/2, 11,
  • ул. Серебровская, 89,
  • пер. Орловский, 1-15 (нечётн.), 6,
  • ул. Московская, 13, 25,
  • ул. Ленинградская, 5, 6,
  • ул. Чехова, 20б,
  • ул. Физкультурная, 19,
  • ул. Тульского Рабочего полка, 72-92 (чётн.),
  • ул. Зои Космедемьянской, 4-8 (чётн.),
  • пр-д Ленинградский, 2-12 (чётн.), 3, 5,
  • ул. Академика Павлова, 77-111 (нечётн.),
  • ул. Лазо, 13-31 (нечётн.), 16-34 (чётн.),
  • ул. Котовского, 24-38 (чётн.), 21-31 (нечётн.),
  • ул. Железняка, 21-41 (нечётн.), 22-34 (чётн.),
  • ул. Фурманова, 11-25 (нечётн.), 14-38 (чётн.),
  • ул. Станиславского, 50,
  • пос. 2-й Дачный: ул. Солнечная, 1, 3,
  • ул. Новая, 2-36 (чётн.), 1-15 (нечётн.),
  • пос. Трудовой: ул. Володарского, 2-22 (чётн.), 1, 3,
  • ул. Мичурина, 1-17 (нечётн.), 2, 7-а,
  • ул. Октябрьская, 1, 2,
  • ул. Чапаева, 1-7 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • пос. 1-й Западный: ул. Шолохова, 1-22 (чётн.), 1-21 (нечётн.),
  • ул. Достоевского, 3-23 (нечётн.),
  • ул. Л. Толстого, 64.

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