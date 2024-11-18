Житель Богородицка одним ударом отправил знакомого на тот свет

В Богородицке завершено расследование уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего
Следователем Богородицкого МРСО СУ СК России по Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.
По данным пресс-службы ведомства, трагедия произошла в сентябре. Между местными жителями произошел конфликт, обвиняемый ударил оппонента по голове. Спустя несколько дней несчастный умер в больнице.
Материалы уголовного дела переданы прокурору для принятия решения в соответствии с действующим законодательством.