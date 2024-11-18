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Житель Богородицка одним ударом отправил знакомого на тот свет
Фото: пресс-служба СУ СК России по Тульской области

Житель Богородицка одним ударом отправил знакомого на тот свет

Уголовное дело передано в прокуратуру, скоро злоумышленник предстанет перед судом.

В Богородицке завершено расследование уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего

Следователем Богородицкого МРСО СУ СК России по Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.

По данным пресс-службы ведомства, трагедия произошла в сентябре. Между местными жителями произошел конфликт, обвиняемый ударил оппонента по голове.  Спустя несколько дней несчастный умер в больнице.

Материалы уголовного дела переданы прокурору для принятия решения в соответствии с действующим законодательством.
 

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вчера, в 22:35 +1
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уголовное делопреступлениедракаСУ СК России по Тульской области
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