В Туле пройдет финал конкурса «ТЭФИ-Регион»

По случаю события в оружейную столицу приедут известные телеведущие и спортивные комментаторы.

В оружейной столице для участников и гостей конкурса будет организована образовательная программа: тренинги, семинары, круглые столы, презентации и многое другое.

Гостями события станут ведущая программы «Доброе утро» на Первом канале Арина Шарапова, начальник отдела корреспондентов Дирекции информационных программ Первого канала Антон Верницкий, ведущий информационных программ телеканала «Россия — 1» Евгений Рожков, спортивный телекомментатор «Первого канала» Денис Казанский и др.

Мероприятия пройдут в конференц-зале «Москва» отеля «SK Royal».

Организатор конкурса — Академия Российского телевидения. Мероприятие проводится при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Событие в Туле поддерживают администрация Тульской области, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев и телерадиокомпания «Первый Тульский».