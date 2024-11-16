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В Туле пройдет финал конкурса «ТЭФИ-Регион»

В Туле пройдет финал конкурса «ТЭФИ-Регион»

По случаю события в оружейную столицу приедут известные телеведущие и спортивные комментаторы.

В оружейной столице для участников и гостей конкурса будет организована образовательная программа: тренинги, семинары, круглые столы, презентации и многое другое.

Гостями события станут ведущая программы «Доброе утро» на Первом канале Арина Шарапова, начальник отдела корреспондентов Дирекции информационных программ Первого канала Антон Верницкий, ведущий информационных программ телеканала «Россия — 1» Евгений Рожков, спортивный телекомментатор «Первого канала» Денис Казанский и др.

Мероприятия пройдут в конференц-зале «Москва» отеля «SK Royal».

Организатор конкурса — Академия Российского телевидения. Мероприятие проводится при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. 

Событие в Туле поддерживают администрация Тульской области, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев и телерадиокомпания «Первый Тульский». 

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Автор:
сегодня, в 13:22 0
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