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В зоне риска даже пешеходы: ГИБДД проводит масштабный рейд в Тульской области

В зоне риска даже пешеходы: ГИБДД проводит масштабный рейд в Тульской области

Только за вечер пятницы госавтоинспекция поймала 86 нарушителей.

В эти выходные сотрудниками Госавтоинспекции УМВД России по Тульской области на территории всего региона проводятся очередные массированные мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения, направленные на профилактику ДТП.

За вечер пятницы только на территории города Тулы выявлено 86 нарушений Правил дорожного движения. В частности, три факта управления транспортным средством водителем с признаками опьянения, три факта управления водителями, не имеющими права управления транспортными средствами. Все нарушители были отстранены от управления, а их транспортные средства отправили на специализированную стоянку. 

В отношении одного из нарушителей за рецидив действий собраны материалы проверки по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ.

Кроме того, зафиксированы следующие нарушения:

  • управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке;
  • управление транспортным средством, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств;
  • нарушение ПДД РФ пешеходами;
  • непредоставление преимущества в движении пешеходам;
  • нарушение требований к перевозке детей;
  • управление транспортным средством с техническими неисправностями и другие.

За указанный период автоинспекторами были установлены три иностранных гражданина, осуществляющие незаконную деятельность по перевозке пассажиров и багажа, которые были доставлены в отделы полиции для дальнейшего разбирательства.

16 и 17 ноября усиленная работа по профилактике и пресечению нарушений ПДД РФ продолжится.

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сегодня, в 14:05 0
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