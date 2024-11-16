В Тульской области проходит крупное IT-соревнование

В Туле проходит ежегодный хакатон «TulaHackDays2024». Организатор — министерство цифрового развития и связи Тульской области.

Собравшихся приветствовал заместитель губернатора Тульской области Ярослав Раков. Он отметил, что уникальная особенность этого хакатона — в том, что задания для команд формировались на основе реальных запросов министерств и ведомств Тульской области. В этом году выбраны направления конкурса по таким сферам, как здравоохранение и городская среда. Заместитель Губернатора поблагодарил партнеров мероприятия и подчеркнул, что выполнять поставленные задачи участникам будут помогать опытные наставники.

— Вы — будущая опора нашей страны в ИТ-отрасли, которая будет создавать цифровые продукты и представлять Россию на международной арене информационных технологий. Новые технологичные решения и воплощенные проекты помогут улучшить качество жизни туляков. А лучшие из них могут быть использованы в работе министерств, — сказал Ярослав Раков.

Он подчеркнул, что сфера информационных технологий — одна из приоритетных для экономики региона и России в целом. Правительство Тульской области всегда активно помогает развитию цифровой отрасли. Руководство региона усиливает меры поддержки молодых ИТ-специалистов различными грантовыми программами и льготами.

Соревнование будет продолжаться до 17 ноября с участием 30 команд, 17 из которых будут работать на площадке университета, остальные — дистанционно. В составе команд — 97 человек из 16 регионов, в том числе молодые инженеры и программисты из Тулы.

Команды поборются за призовой фонд в размере 700 000 рублей. Перед ними будут поставлены две задачи. Выигрыш распределится между командами, которые займут первые три места в решении каждой из них. Жюри оценит представленные проекты по таким критериям, как практическая применимость, завершенность, уникальность идеи и соответствие поставленной задаче, а также техническую реализуемость.

Напомним, хакатон — это соревнования разработчиков, на которых проектная команда инженеров и программистов за ограниченное время создаёт прототип полезного программного продукта по заказу той или иной организации. Это может быть сайт или мобильное приложение, призванное решить ту или иную задачу, сделать производственный процесс или жизнь людей удобнее.