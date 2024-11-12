Житель Белевского района ограбил заправку

В Белевском районе сотрудники полиции задержали подозреваемого в грабеже, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В дежурную часть обратилась кассир автозаправочной станции, расположенной на 65-м км автодороги Тула — Белев. Женщина заявила, что неизвестный похитил 61 литр бензина. Ущерб от его действий составил 3600 рублей.

Изучив записи камер видеонаблюдения, стражи порядка в кратчайшие сроки установили личность грабителя. Им оказался 28-летний ранее судимый безработный местный житель.

Мужчина признался в содеянном, в полиции возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».