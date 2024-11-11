Тульские спортсмены – победители и призеры первенства и чемпионата мира по шашкам

Сегодня, 11 ноября, завершаются первенство мира и чемпионат мира по шашкам.

Воспитанники СШОР «Юность» стали победителями и призерами соревнований.

На старт двух соревнований по швейцарской системе чемпионата мира среди ветеранов вышло в общей сложности около 30 спортсменов из 13 стран.

В молниеносной программе (зачёт от 60 лет) Юрий Королёв стал победителем, набрав 13 очков из 16 возможных.

В классической программе (зачёт от 60 лет) Юрий Королёв занял второе место — 12 очков.

На старт трёх турниров по швейцарской системе первенства мира вышло около 230 спортсменов из 12 стран.

В молниеносной программе (зачёт до 20 лет) победителем стал Арсений Цынов, набрав 12 очков из 14 возможных.

В быстрой программе (зачёт до 20 лет) Арсений Цынов стал вторым — 10 очков.

В классической программе (зачёт до 20 лет) Арсений Цынов также занял второе место — 9 очков.

Занимаются спортсмены под руководством тренеров-преподавателей Бориса Оксмана и Юрия Хохлова.