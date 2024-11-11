Миляев поручил разобраться с телефонами доверия в районах Тульской области

Сегодня, 11 ноября, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев на оперативном совещании рассмотрел обращения граждан.
Жительница Новомосковска пожаловалась на то, что невозможно дозвониться на телефон доверия главы администрации — срабатывает автоответчик.
Выяснилось, что сотрудник, работающий на горячей линии, находился в отпуске, а все входящие обращения записывались на автоответчик и обрабатывались в течение дня.
— Телефон доверия должен выполнять свою функцию и в первую очередь быть доступным для людей. Прошу глав администраций проверить, как на ваших территориях ведется эта работа, и при необходимости оперативно наладить ее, — сказал глава региона.
Контактный центр правительства разработает единый порядок работы телефона доверия главы администрации для всех муниципалитетов.