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Миляев поручил разобраться с телефонами доверия в районах Тульской области
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Миляев поручил разобраться с телефонами доверия в районах Тульской области

Местные жители пожаловались на автоответчик.

Сегодня, 11 ноября, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев на оперативном совещании рассмотрел обращения граждан. 

Жительница Новомосковска пожаловалась на то, что невозможно дозвониться на телефон доверия главы администрации — срабатывает автоответчик. 

Выяснилось, что сотрудник, работающий на горячей линии, находился в отпуске, а все входящие обращения записывались на автоответчик и обрабатывались в течение дня.

— Телефон доверия должен выполнять свою функцию и в первую очередь быть доступным для людей. Прошу глав администраций проверить, как на ваших территориях ведется эта работа, и при необходимости оперативно наладить ее, — сказал глава региона. 

Контактный центр правительства разработает единый порядок работы телефона доверия главы администрации для всех муниципалитетов. 

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Автор:
сегодня, в 16:13 −2
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телефон довериячиновникиДмитрий Миляев
 

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