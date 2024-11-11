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Еда с кишечной инфекцией: в Щекино закрыли службу доставки «Банкай»

Еда с кишечной инфекцией: в Щекино закрыли службу доставки «Банкай»

Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Специалисты ведомства провели санитарно-эпидемиологическое расследование в отношении организации общественного питания «Банкай». Поводом послужили участившиеся случаи регистрации кишечной инфекции у жителей, пользующихся услугами службы доставки «Банкай».

Расследование выявило ряд нарушений:

  • в организации общественного питания не проводится производственный контроль;
  • не ведется необходимая документация;
  • допускается прием пищевой продукции без наличия маркировки и товаросопроводительной документации;
  • смывы с технологического оборудования, гастроемкостей и разделочных досок, а также отобранные образцы продукции не соответствуют требованиям санитарного законодательства по микробиологическим показателям.

По результатам расследования «Банкай» закрыт, уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора по Тульской области. 

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проверкакишечная инфекцияЩекиноБанкайУправление Роспотребнадзора по Тульской области

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