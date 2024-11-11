Еда с кишечной инфекцией: в Щекино закрыли службу доставки «Банкай»

Специалисты ведомства провели санитарно-эпидемиологическое расследование в отношении организации общественного питания «Банкай». Поводом послужили участившиеся случаи регистрации кишечной инфекции у жителей, пользующихся услугами службы доставки «Банкай».
Расследование выявило ряд нарушений:
- в организации общественного питания не проводится производственный контроль;
- не ведется необходимая документация;
- допускается прием пищевой продукции без наличия маркировки и товаросопроводительной документации;
- смывы с технологического оборудования, гастроемкостей и разделочных досок, а также отобранные образцы продукции не соответствуют требованиям санитарного законодательства по микробиологическим показателям.
По результатам расследования «Банкай» закрыт, уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора по Тульской области.