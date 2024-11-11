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Итоги рейда «Внимание, пешеход!»: почти 1000 туляков получили штрафы

Итоги рейда «Внимание, пешеход!»: почти 1000 туляков получили штрафы

Большинство из нарушителей – пешие участники дорожного движения.

Сотрудники тульской Госавтоинспекции с 11 по 30 октября проводили на дорогах региона мероприятие «Внимание, пешеход!». Его цель –  профилактика ДТП с участием пешеходов и укрепление дорожно-транспортной дисциплины среди участников дорожного движения.

За время рейда 765 пешеходов были оштрафованы по ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ. Кроме того, за «неуступчивость» привлекли к ответственности 183 водителя. Полицейские раздали тулякам 313 световозвращающих жилетов, пакетов и брелоков,  провели для детей 100 тематических «минуток безопасности» и 111 рейдов по пресечению нарушений ПДД пешеходами возле школ.

Госавтоинспекция призывает всех быть внимательнее и ответственнее на дороге. Пешеходам следует пересекать проезжую часть только в разрешенных местах, убедившись в безопасности своего маневра. В тёмное время суток нужно иметь при себе предметы со световозвращающими элементами, чтобы снизить риск ДТП. Водителям же следует снижать скорость перед пешеходными переходами.

 

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