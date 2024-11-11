Итоги рейда «Внимание, пешеход!»: почти 1000 туляков получили штрафы

Сотрудники тульской Госавтоинспекции с 11 по 30 октября проводили на дорогах региона мероприятие «Внимание, пешеход!». Его цель – профилактика ДТП с участием пешеходов и укрепление дорожно-транспортной дисциплины среди участников дорожного движения.

За время рейда 765 пешеходов были оштрафованы по ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ. Кроме того, за «неуступчивость» привлекли к ответственности 183 водителя. Полицейские раздали тулякам 313 световозвращающих жилетов, пакетов и брелоков, провели для детей 100 тематических «минуток безопасности» и 111 рейдов по пресечению нарушений ПДД пешеходами возле школ.

Госавтоинспекция призывает всех быть внимательнее и ответственнее на дороге. Пешеходам следует пересекать проезжую часть только в разрешенных местах, убедившись в безопасности своего маневра. В тёмное время суток нужно иметь при себе предметы со световозвращающими элементами, чтобы снизить риск ДТП. Водителям же следует снижать скорость перед пешеходными переходами.