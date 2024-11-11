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Где в Туле не будет света 12 ноября

Где в Туле не будет света 12 ноября

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Макаренко, 13, 13 к. 2, 13 к. 4, 13 к. 5, 13 к. 6, 15 к. 4, (ГСК № 14, № 15),
  • ул. Филимоновская, 14, 16 (ГСК № 27),
  • 4-й Дачный переулок, 10-а, 11-а,
  • ул. Н. Руднева, 13, 15,
  • ул. Циолковского, 15-35 (нечётн.), 4-12 (чётн.),
  • ул. Горняцкая, 20, 23, ул. Н. Руднева, 17, 19, 19-а, 21, 21-а,
  • ул. Каракозова, 11-27 (нечётн.), 5, 6,
  • ул. Марата, 123,
  • ул. Патронная, 1-29 (нечётн.), 4-30 (чётн.),
  • ул. Степанова, 154,
  • ул. Пушкинская 1-11 (нечётн.), 2-6 (чётн.),
  • ул. Жуковского 29-47 (нечётн.), 40-54 (чётн.), 50-а, 48-а, 39-а, 43-а, 40-а,
  • ул. Пирогова 19-33 (нечётн.), 30-44 (чётн.), 42-б, 25-б, 42-а, 42-в, 29-а, 31-а,
  • ул. Гоголевская, 21,
  • ул. Парижской Коммуны, 34-64 (чётн.), 29-57 (нечётн.), 61,
  • ул. Грибоедова, 50-62 (чётн.), 47-61 (нечётн.), 58-а,
  • ул. Бабарыкина, 1-17 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • ул. Писемского, 14, 16,
  • ул. Нормандии Неман, 2-18 (чётн.), 3-21 (нечётн.), 16-а,
  • ул. Куренкова, 41-45 (нечётн.), 44-50 (чётн.).

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