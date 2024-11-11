Погода в Туле 12 ноября: до +4 градусов и умеренный ветер

Во вторник в регионе будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, ветер переменный, до семи метров в секунду.
Температура воздуха ночью — от -4 до +1, днём — от -1 до +4 градусов. Атмосферное давление — 755-760 мм рт. ст.
Атмосферное давление в пределах нормы.
Во вторник в регионе будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, ветер переменный, до семи метров в секунду.
Температура воздуха ночью — от -4 до +1, днём — от -1 до +4 градусов. Атмосферное давление — 755-760 мм рт. ст.
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