Погода в Туле 12 ноября: до +4 градусов и умеренный ветер

Фото Артёма Жильцова.

Во вторник в регионе будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, ветер переменный, до семи метров в секунду.

Температура воздуха ночью — от -4 до +1, днём — от -1 до +4 градусов. Атмосферное давление — 755-760 мм рт. ст.