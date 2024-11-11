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В тульский филиал ГИМ привезли уникальные французские часы: фоторепортаж
Фото Алексея Пирязева

В тульский филиал ГИМ привезли уникальные французские часы: фоторепортаж

Экспозицию под названием «Время. История. Миф» можно будет увидеть с 20 ноября по 17 марта.

На выставке будут представлены более 30 французских каминных часов конца XVIII – начала XIX века из коллекции отдела металла Государственного исторического музея.

Экспонаты не только демонстрируют достижения часовой механики того времени, но и являются непревзойденными произведениями декоративно-прикладного искусства. Композиции, украшающие часы, отсылают к античной мифологии, историческим событиям и сюжетам рыцарских романов. Примечательно, что в них отражена и тема русской героики.

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На выставке будут представлены часы «Минин и Пожарский», «Петр I на Ладожском озере». Модель и первую партию часов «Минин и Пожарский» заказал прославленному парижскому бронзовщику Пьеру-Филиппу Томиру Николай Никитич Демидов — представитель знаменитой династии тульских промышленников.

Механизмы французских часов ХVIII – начала XIX веков изготавливали в мастерских мануфактурного типа, затем на промышленных предприятиях. Выставка «Время. История. Миф. Французские часы из собрания Исторического музея» откроется 20 ноября и будет работать до 17 марта 2025 года.

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