В Туле из-за ремонта перекроют участок улицы Каракозова

Он будет закрыт до 6 вечера.

В Туле завтра, 11 ноября, будет перекрыт участок улиц от Каракозова до Кирова. Дорожники планируют фрезеровку дорожного покрытия с 9.00 до 18.00, сообщает телеграм-канал «Тула. Транспорт».

Автомобилистов просят заранее планировать маршруты.