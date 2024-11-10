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В Туле из-за ремонта перекроют участок улицы Каракозова

В Туле из-за ремонта перекроют участок улицы Каракозова

Он будет закрыт до 6 вечера.

В Туле завтра, 11 ноября, будет перекрыт участок улиц от Каракозова до Кирова. Дорожники планируют фрезеровку дорожного покрытия с 9.00 до 18.00, сообщает телеграм-канал «Тула. Транспорт». 

Автомобилистов просят заранее планировать маршруты. 

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Автор:
сегодня, в 21:19 0
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